Стало известно об инциденте, который произошел с 50-летним жителем Подмосковья. Отмечается, что неизвестный украл у мужчины подарочную карту престижного московского магазина, чтобы там закупиться.
Инцидент произошел в пятницу, 24 января.
Согласно источнику, потерпевший недавно получил подарочную карту магазина ЦУМ номиналом в 500 тысяч рублей. Однако позже мужчина заметил, что кто-то от его имени приобрел товары на сайте торгового дома на сумму 496 тысяч рублей.
Уточняется, что карта позволяет оплачивать любые покупки в центральном универсаме, а также на их сайте.
По факту происшествия проводится проверка.
Ранее сообщалось, что неизвестные похитили у безработного москвича из банковской ячейки 100 тысяч долларов.