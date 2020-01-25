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25 января 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел с 50-летним жителем Подмосковья. Отмечается, что неизвестный украл у мужчины подарочную карту престижного московского магазина, чтобы там закупиться.

Инцидент произошел в пятницу, 24 января.

Согласно источнику, потерпевший недавно получил подарочную карту магазина ЦУМ номиналом в 500 тысяч рублей. Однако позже мужчина заметил, что кто-то от его имени приобрел товары на сайте торгового дома на сумму 496 тысяч рублей.

Уточняется, что карта позволяет оплачивать любые покупки в центральном универсаме, а также на их сайте.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили у безработного москвича из банковской ячейки 100 тысяч долларов.