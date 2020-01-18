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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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100 тысяч долларов похитили у безработного из банковской ячейки в Москве

, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

100 тысяч долларов похитили у безработного из банковской ячейки в Москве
доллары, pixabay.com

Неизвестные злоумышленники похитили из банковской ячейки безработного жителя Москвы 100 тысяч долларов. Соответствующую информацию предоставили в субботу в пресс-служба столичного главка МВД.

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Накануне в полицию обратился 45-летний москвич, который проживает на улице Народного ополчения. Он сообщил, что из его банковской ячейки пропала валюта.

Полицейские выяснили, что преступление было совершено в период со 2 августа прошлого года по 17 января текущего года. Деньги вытащили из ячейки банка, который находится на проспекте Маршала Жукова. По факту случившегося проводится проверка.

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