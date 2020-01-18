100 тысяч долларов похитили у безработного из банковской ячейки в Москве

Неизвестные злоумышленники похитили из банковской ячейки безработного жителя Москвы 100 тысяч долларов. Соответствующую информацию предоставили в субботу в пресс-служба столичного главка МВД.

Накануне в полицию обратился 45-летний москвич, который проживает на улице Народного ополчения. Он сообщил, что из его банковской ячейки пропала валюта.

Полицейские выяснили, что преступление было совершено в период со 2 августа прошлого года по 17 января текущего года. Деньги вытащили из ячейки банка, который находится на проспекте Маршала Жукова. По факту случившегося проводится проверка.