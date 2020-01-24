В пятницу, 24 января, телецентр "Останкино" в Москве проверяют после поступления информации о "минировании". Анонимные сообщения о бомбах коснулись ранее сегодня около 250 объектов в столице.

Среди зданий, в которых проводятся проверки, районные суды, медицинские учреждения, школы, объекты соцкультбыта и телецентр.

Накануне сотрудники ФСБ заявили, что вычислили, откуда рассылаются сообщения о "минировании" – речь идет об интернет-сервисе в Нидерландах. В настоящий момент Генпрокуратура и Роскомнадзор проводят работу по блокировке доступа к нему на территории РФ.

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