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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Телецентр "Останкино" проверяют в Москве после сообщений о минировании

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Телецентр
ФСБ, Zamir Usmanov/Global Look Press
В пятницу, 24 января, телецентр "Останкино" в Москве проверяют после поступления информации о "минировании". Анонимные сообщения о бомбах коснулись ранее сегодня около 250 объектов в столице.
 
Среди зданий, в которых проводятся проверки, районные суды, медицинские учреждения, школы, объекты соцкультбыта и телецентр.
 
Накануне сотрудники ФСБ заявили, что вычислили, откуда рассылаются сообщения о "минировании" – речь идет об интернет-сервисе в Нидерландах. В настоящий момент Генпрокуратура и Роскомнадзор проводят работу по блокировке доступа к нему на территории РФ.
 
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