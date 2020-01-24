В Екатеринбурге иномарка сбила трех пешеходов на переходе

Утром в пятницу, 24 января, в Екатеринбурге иномарка сбила троих человек, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. Информация об этом изначально появилась в социальных сетях.
Впоследствии данные о дорожно-транспортном происшествии подтвердили сотрудники местных средств массовой информации.
Авария случилась неподалеку от остановки общественного транспорта "Предельная" на Вторчермете. Свидетели утверждают, что среди пострадавших – семилетний ребенок, который направлялся в школу. В настоящий момент на месте инцидента работают сотрудники ДПС.
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