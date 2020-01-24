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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Екатеринбурге иномарка сбила трех пешеходов на переходе

, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

В Екатеринбурге иномарка сбила трех пешеходов на переходе
пешеходный переход, pixabay.com

Утром в пятницу, 24 января, в Екатеринбурге иномарка сбила троих человек, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. Информация об этом изначально появилась в социальных сетях.

Впоследствии данные о дорожно-транспортном происшествии подтвердили сотрудники местных средств массовой информации.

Авария случилась неподалеку от остановки общественного транспорта "Предельная" на Вторчермете. Свидетели утверждают, что среди пострадавших – семилетний ребенок, который направлялся в школу. В настоящий момент на месте инцидента работают сотрудники ДПС.

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