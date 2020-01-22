Пять человек погибли в среду вечером в ДТП под Челябинском

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22 января 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта МЧС

Пять человек погибли в среду, 22 января, вечером в ДТП в Челябинской области. Авария произошла около 20 часов по местному времени на 107-м километре дороги Челябинск-Троицк, столкнулись легковой автомобиль Honda и грузовик "КАМАЗ".

Погибли водитель и пассажиры легковой машины - все взрослые мужчины. Они скончались на месте происшествия от полученных травм. Для установления личностей погибших, а также причин и обстоятельств происшествия, сотрудниками полиции проводятся оперативно-следственные мероприятия.

По данным регионального управления МВД, водитель автомобиля Honda в условиях сильного снегопада и ветра выехал на полосу встречного движения, и на "встречке" произошло лобовое столкновение с грузовиком.

По данным МВД, на место происшествия выезжали все оперативные службы. В МЧС сообщили, что для оказания психологической помощи пострадавшим на место ДТП направлен психолог.

Для ликвидации дорожно-транспортного происшествия привлечено 26 человек, в том числе от МЧС 11 человек, и девять единиц техники.

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