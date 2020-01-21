В Карелии налетчики

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21 января 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел в одном из офисов по продаже окон в Карелии. Отмечается, что двое вооруженных мужчин ворвались в здание и угрожали перебить всех сотрудников, если они вызовут полицию.

«Где у вас директора? Давайте сюда всю армию! Всё руководство сюда вызывайте! Быстро! Сейчас еще десять человек заедет! Быстро всех!» - кричал один из злоумышленников, размахивая ножом.

Он добавил, что за дверью стоит ещё два человека «с гранатометами». Неизвестные заявили, что вся улица находится в их распоряжении и боевой готовности. Сотрудницы вспоминают, что сильно перепугались и пытались сбежать.

Позже налетчик объяснил, что якобы в этой фирме обманули его маму и по закону они должны «жестко заплатить» за это. По его словам, их преступление тянет на статью УК РФ «мошенничество». Однако выяснилось, что это совсем другая фирма, а офис обидчика через дорогу.

Оказалось, что они продавали свою продукцию под чужим именем, на что давно жалуется потерпевшая фирма.

Налетчик опустил «ствол» и покинул здание.

По факту происшествия проводится проверка. Ведется поиск злоумышленников.

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