Женщину убило током на улице в Санкт-Петербурге из-за оборванного провода

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21 января 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СК

провода, pixabay.com

Женщину убило током во время прогулки с собакой в Санкт-Петербурге. Согласно предварительной информации, петербурженка не заметила лежащий на земле оборванный электропровод и наступила на него.

Происшествие случилось накануне утром во дворе одного из домов по проспекту Обуховской обороны. Как уточнили в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу, женщина 1995 года рождения была найдена мертвой, рядом с ней лежал оборванный, идущий от столба электроосвещения, провод.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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