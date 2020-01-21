Женщину убило током на улице в Санкт-Петербурге из-за оборванного провода

Женщину убило током во время прогулки с собакой в Санкт-Петербурге. Согласно предварительной информации, петербурженка не заметила лежащий на земле оборванный электропровод и наступила на него.
Происшествие случилось накануне утром во дворе одного из домов по проспекту Обуховской обороны. Как уточнили в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу, женщина 1995 года рождения была найдена мертвой, рядом с ней лежал оборванный, идущий от столба электроосвещения, провод.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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