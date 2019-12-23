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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Подросток погиб во Владивостоке при попытке сделать селфи на поезде

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Подросток погиб во Владивостоке при попытке сделать селфи на поезде
высокое напряжение, pixabay.com

Во Владивостоке погиб 13-летний мальчик, который пытался сделать необычное селфи на железнодорожной цистерне. Согласно последней информации источников, подросток скончался от удара током.

Происшествие случилось на станции Гайдамак. Школьник, игнорируя знаки "Осторожно, электрическое напряжение!", которые установлены на опорах контактной сети и самой цистерне, забрался на вагон, чтобы сделать селфи.

Когда подросток оказался под устройствами контактной сети с рабочим напряжением 27,5 кВ, его смертельно травмировал электрический ток, уточнили в понедельник сотрудники пресс-службы Дальневосточной железной дороги.

ЕТ

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