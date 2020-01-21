МЧС показало видео с места пожара в Томской области, где погибли 11 человек

Пресс-служба МЧС поделилась видео с места пожара частного дома в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Отмечается, что одноэтажное деревянное здание загорелось минувшей ночью, погибли 11 человек, двое эвакуировались самостоятельно.
На кадрах видеоролика можно заметить, что в здании полыхает огонь, который тушат несколько пожарных. При этом вокруг деревянной постройки видны клубы дыма. Площадь пожара составила 208 кв. м. Спасательные работы завершились в 11.40.
На место происшествия прибыл губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он поручил правоохранительным органам в ближайшее время выяснить причину возгорания и сам возглавил оперативный штаб по ЧС.
Ранее сообщалось, что в ликвидации пожара принимали участие шесть единиц техники и 19 человек. В 06.35 открытое горение было ликвидировано. По состоянию на 10.35 обнаружены тела 10 человек.
Видео с места события можно посмотреть здесь.
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