МЧС показало видео с места пожара в Томской области, где погибли 11 человек

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21 января 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: фото с места события, пресс-служба МЧС РФ

Пресс-служба МЧС поделилась видео с места пожара частного дома в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Отмечается, что одноэтажное деревянное здание загорелось минувшей ночью, погибли 11 человек, двое эвакуировались самостоятельно.

На кадрах видеоролика можно заметить, что в здании полыхает огонь, который тушат несколько пожарных. При этом вокруг деревянной постройки видны клубы дыма. Площадь пожара составила 208 кв. м. Спасательные работы завершились в 11.40.

На место происшествия прибыл губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он поручил правоохранительным органам в ближайшее время выяснить причину возгорания и сам возглавил оперативный штаб по ЧС.

Ранее сообщалось, что в ликвидации пожара принимали участие шесть единиц техники и 19 человек. В 06.35 открытое горение было ликвидировано. По состоянию на 10.35 обнаружены тела 10 человек.

Видео с места события можно посмотреть здесь.

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