В Томской области устанавливаются личность 10 человек, погибших при пожаре дома в поселке Причулымский

В Томской области устанавливаются личности 10 человек, погибших при пожаре дома в поселке Причулымский Асиновского района. Одноэтажное деревянное здание в сибирском поселке Причулымский загорелось ночью 21 января.СМИ пишут о гибели граждан Узбекистана - работников местной пилорамы.
Ранним утром, в 04:05 по местному времени сообщение о возгорании одноэтажного деревянного строения поступило на пульт дежурного поступило. Пожарные расчеты оперативно выехали на место ЧП. По данным МЧС, площадь пожара составила 208 квадратных метров.
В 06:35 открытое горение было ликвидировано. Из здания самостоятельно эвакуировались два человека.
При разборке завалов пожарные начали находить тела погибших людей. В 07.52 при разборе обрушившихся конструкций обнаружено тело первого погибшего. К 9 часам утрам пожарные обнаружили тела пятерых жертв пожара.
По состоянию на 10:35 обнаружены тела 10 человек, - сообщает МЧС.
Личности погибших устанавливаются.
В ликвидации пожара от МЧС России были задействованы шесть единиц техники и 19 человек.
На месте находится начальник Главного управления МЧС России по Томской области Олег Еременко, работают представители оперативных служб, следственных органов, органов местного самоуправления. Причина пожара, обстоятельства инцидента устанавливаются.
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