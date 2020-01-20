При прорыве трубы в пермском отеле погиб ребенок

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20 января 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: сайт МЧС РФ

Представители Минздрава сообщили, что в результате прорыва трубы отопления в пермском отеле среди погибших оказался ребенок. Известно, что в результате происшествия погибли пять человек, ещё трое – пострадали, сообщает kp.ru.

Появилось видео с места прорыва трубы отопления в Перми, где погибли 5 человек

«Возраст ребенка уточняется», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сигнал о прорыве трубы в частной гостинице «Карамель» на цокольном этаже жилого дома на улице Советской Армии в Индустриальном районе Перми поступил минувшей ночью. По словам очевидцев, вода перешла на соседнюю улицу. Все пострадавшие госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. На месте работают спасатели, проводится проверка.