Пассажир вынужденно севшего в Казани самолёта умер

Пассажир самолета, который следовал рейсом Москва – Южно-Сахалинск и совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани, скончался. Данную информацию предоставили сотрудники Минздрава Татарстана.
Согласно последним сообщениям, в ходе осмотра пассажира самолета бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть.
Ранее в СМИ сообщалось, что воздушное судно, летевшее из столицы России в Южно-Сахалинск, экстренно приземлилось в Казани из-за сердечного приступа у человека. К настоящему моменту борт уже вылетел в пункт назначения.
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