Пассажир вынужденно севшего в Казани самолёта умер

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21 января 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

салон самолета, pixabay.com

Пассажир самолета, который следовал рейсом Москва – Южно-Сахалинск и совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани, скончался. Данную информацию предоставили сотрудники Минздрава Татарстана.

Согласно последним сообщениям, в ходе осмотра пассажира самолета бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть.

Ранее в СМИ сообщалось, что воздушное судно, летевшее из столицы России в Южно-Сахалинск, экстренно приземлилось в Казани из-за сердечного приступа у человека. К настоящему моменту борт уже вылетел в пункт назначения.

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