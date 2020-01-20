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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Жительница Тулы зашла в туалет своей квартиры и увидела змею, выползающую из унитаза

, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Myslo

Жительница Тулы зашла в туалет своей квартиры и увидела змею, выползающую из унитаза
змея, pixabay.com

В Туле на днях случилось удивительное происшествие. Согласно последней информации, местная жительница зашла в туалет своей квартиры и увидела, как из унитаза выползла довольно длинная змея. 

Женщина не была дома неделю, а когда зашла в туалет, страшно испугалась. Отмечается, что змея ползала по бачку. Жительница Тулы оперативно покинула квартиру, позвонила своему сыну и попросила его решить данную проблему. Мужчина обратился в соответствующие службы.

К настоящему моменту не сообщается, какой породы эта змея. Внешне она напоминает питона или маисового полоза.

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ЕТ

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