Жительница Тулы зашла в туалет своей квартиры и увидела змею, выползающую из унитаза

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20 января 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Myslo

змея, pixabay.com

В Туле на днях случилось удивительное происшествие. Согласно последней информации, местная жительница зашла в туалет своей квартиры и увидела, как из унитаза выползла довольно длинная змея.

Женщина не была дома неделю, а когда зашла в туалет, страшно испугалась. Отмечается, что змея ползала по бачку. Жительница Тулы оперативно покинула квартиру, позвонила своему сыну и попросила его решить данную проблему. Мужчина обратился в соответствующие службы.

К настоящему моменту не сообщается, какой породы эта змея. Внешне она напоминает питона или маисового полоза.

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