Жительница Тулы зашла в туалет своей квартиры и увидела змею, выползающую из унитаза

В Туле на днях случилось удивительное происшествие. Согласно последней информации, местная жительница зашла в туалет своей квартиры и увидела, как из унитаза выползла довольно длинная змея.
Женщина не была дома неделю, а когда зашла в туалет, страшно испугалась. Отмечается, что змея ползала по бачку. Жительница Тулы оперативно покинула квартиру, позвонила своему сыну и попросила его решить данную проблему. Мужчина обратился в соответствующие службы.
К настоящему моменту не сообщается, какой породы эта змея. Внешне она напоминает питона или маисового полоза.
Читайте также:
1. Жительница Таиланда встретилась в туалете со змеей и вступила с ней в схватку