Жительница Таиланда встретилась в туалете со змеей и вступила с ней в схватку

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17 января 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

змея, pixabay.com

Поход в туалет едва не обернулся для жительницы Таиланда смертью. Дочь пострадавшей рассказала в социальной сети, что женщина встретила в санузле змею и вступила с ней в настоящую схватку.

Чуни Ситтивичай сообщила, что змея вцепилась в бедро ее матери. Женщина попыталась избавиться от пресмыкающегося, однако оно обвило ее ногу. Дочь, услышав крики из туалета, прибежала туда, захватив с собой молоток и канцелярский нож.

Жительнице Таиланда не удалось зарезать змею, так как ее чешуя была слишком грубой. Впоследствии в санузел забежал сын пострадавшей, которой смог нейтрализовать существо молотком. Их мать впоследствии была доставлена в больницу, данных о ее состоянии пока нет.