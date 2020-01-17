Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Жительница Таиланда встретилась в туалете со змеей и вступила с ней в схватку

, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Жительница Таиланда встретилась в туалете со змеей и вступила с ней в схватку
змея, pixabay.com

Поход в туалет едва не обернулся для жительницы Таиланда смертью. Дочь пострадавшей рассказала в социальной сети, что женщина встретила в санузле змею и вступила с ней в настоящую схватку.

В Индиане разводившую змей женщину нашли мертвой. С питоном на шее

В Индиане разводившую змей женщину нашли мертвой. С питоном на шее

Чуни Ситтивичай сообщила, что змея вцепилась в бедро ее матери. Женщина попыталась избавиться от пресмыкающегося, однако оно обвило ее ногу. Дочь, услышав крики из туалета, прибежала туда, захватив с собой молоток и канцелярский нож.

Жительнице Таиланда не удалось зарезать змею, так как ее чешуя была слишком грубой. Впоследствии в санузел забежал сын пострадавшей, которой смог нейтрализовать существо молотком. Их мать впоследствии была доставлена в больницу, данных о ее состоянии пока нет.

ЕТ

//картина дня

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: угроза цунами на Камчатке, воровство…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Операции на сердце ранее воспринимались неоднозначно. Считалось, что к сердцу нельзя прикасаться скальпелем. Однако шло время, и методики хирургического лечения менялись…

//новости ан