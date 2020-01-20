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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Девочка получила разрыв печени и селезенки во время уборки дома

, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Девочка получила разрыв печени и селезенки во время уборки дома
Фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел с 16-летней девочкой в одном из жилых домов на Донецкой улице в Москве. Отмечается, что школьница находилась дома одна и решила убраться, а через некоторое время в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Согласно источнику, девочка протирала пыль и ударилась боковой частью туловища об угол стола, после чего потеряла на какое-то время сознание. Подростку вызвали бригаду «скорой помощи», врачи диагностировали разрыв селезенки, гемоперитонеумы и мелкие разрывы печени. 

Отмечается, что девочка проживает в московской квартире с дядей, а мать сейчас находится в Ростове-на-Дону.

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