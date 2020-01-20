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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик проглотил несколько батареек

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик проглотил несколько батареек
Фото: pixabay.com

В понедельник, 20 января, в одну из больниц города Колпино (внутригородское муниципальное образование в составе Колпинского района города федерального значения Санкт-Петербурга) экстренно доставили двухлетнего ребенка.

Согласно источнику, маленький мальчик проглотил три круглые батарейки и у него резко ухудшилось самочувствие. Врачи сделали рентген и обнаружили инородные тела в желудке малыша.

Известно, что родители ненадолго отошли от своего ребенка, а в этот момент мальчик нашёл неизвестные предметы в квартире.

Сейчас ребенок находится в состоянии средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь.

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