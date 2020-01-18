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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Челябинской области мужчина спас ребенка, повисшего на стене дома

, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

В Челябинской области мужчина спас ребенка, повисшего на стене дома
фото: соцсети

В Озерске Челябинской области на водосточной трубе жилого дома на улице Блюхера повис ребенок. Прохожий помог ему спуститься с высоты второго этажа. Очевидцы записали произошедшее на видео. 

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Инцидент произошел на улице Космонавтов. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как ребенок спускается, но на уровне второго этажа срывается вниз. Прохожий не смог удержать мальчика на руках, но смягчил его падение.

Спасший мальчика мужчина по имени Филипп рассказал изданию "Подъем", что с ребенком в настоящий момент все в порядке, серьезных травм он не получил: "В больнице врачи сделали ему рентген, сказали, что переломов нет".

"Пока мы ехали в больницу, он сказал, что не хочет жить, и лучше бы он упал. Как мы поняли, там есть проблемы в семье. Мать их бьет, отчим таскает за уши", - отметил он. По данным издания, ребенок - из неблагополучной семьи.

Ранее так же по трубе уже спускались старший брат ребенка и сын его отчима. Местная жительница подтвердила "Подъему" жалобы мальчика на побои в семье. По ее словам, ребенок хотел гулять, а родители его не пускали.

АС

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