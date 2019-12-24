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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Глава МВД наказал виновных в учениях со школьниками в Татарстане

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МВД наказал виновных в учениях со школьниками в Татарстане
фото: соцсети

Глава МВД России Владимир Колокольцев распорядился привлечь к ответственности полицейских, организовавших учения с приемами по разгону акций в школе. Наказания не избежал и министр МВД Татарстана.

После скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, Колокольцев решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а организаторов мероприятия - уволить.

"Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить", - приводит цитату начальника министерства РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщали АН, в одной из школ Тукаевского района Татарстана произошел инцидент. В соцсетях опубликовали видео отработки действий силовиков по разгону митинга. Статистами стали школьники.

При этом ранее, как уже отмечалось, в МВД Татарстана поясняли, что во время занятий действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России и "ни один из учащихся не был задействован".

 
 
 
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Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura)22 Дек 2019 в 3:14 PST

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