Глава МВД наказал виновных в учениях со школьниками в Татарстане

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24 декабря 2019, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Глава МВД России Владимир Колокольцев распорядился привлечь к ответственности полицейских, организовавших учения с приемами по разгону акций в школе. Наказания не избежал и министр МВД Татарстана.

После скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, Колокольцев решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а организаторов мероприятия - уволить.

"Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить", - приводит цитату начальника министерства РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщали АН, в одной из школ Тукаевского района Татарстана произошел инцидент. В соцсетях опубликовали видео отработки действий силовиков по разгону митинга. Статистами стали школьники.

При этом ранее, как уже отмечалось, в МВД Татарстана поясняли, что во время занятий действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России и "ни один из учащихся не был задействован".





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura)22 Дек 2019 в 3:14 PST