Глава МВД наказал виновных в учениях со школьниками в Татарстане

Глава МВД России Владимир Колокольцев распорядился привлечь к ответственности полицейских, организовавших учения с приемами по разгону акций в школе. Наказания не избежал и министр МВД Татарстана.
После скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, Колокольцев решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а организаторов мероприятия - уволить.
"Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить", - приводит цитату начальника министерства РИА Новости.
Напомним, как ранее сообщали АН, в одной из школ Тукаевского района Татарстана произошел инцидент. В соцсетях опубликовали видео отработки действий силовиков по разгону митинга. Статистами стали школьники.
При этом ранее, как уже отмечалось, в МВД Татарстана поясняли, что во время занятий действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России и "ни один из учащихся не был задействован".
Посмотреть эту публикацию в Instagram