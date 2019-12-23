Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Казани проверяют антимитинговые учение МВД с «разгоном детей»

, 13:08 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: МВД республики Татарстан

В Казани проверяют антимитинговые учение МВД с «разгоном детей»
скриншот youtube-видео со скандальными учениями в школе Тукаевского района Татарстана

Сразу несколько ведомств начали проверку инцидента в одной из школ Тукаевского района Татарстана. Накануне появилось видео отработки действий силовиков по разгону митинга. Статистами на учениях стали школьники.

Поводом для разбирательств стало видео, опубликованное в интернете. Кто-то из школьников из окна класса снял, как на школьном дворе силовики отрабатывают действия по разгону митинга. Роль статистов исполняют ученики той же школы.

Видео тут же получило скандальную известность. Про учения написали несколько региональных СМИ. Это и спровоцировало разбирательства.

Спустя короткое время с официальным заявлением выступило Министерство внутренних дел Татарстана. Пресс-служба пояснила, что в школе проводились тактико-строевые занятия. Инициатором стал глава тукаевской полиции. К учениям были привлечены учащиеся 9 класса.

«Во время занятий действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде», — пояснила пресс-служба ведомства: «Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка. Все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал».

Тем временем появились сообщения о прокурорской проверке, а также о проверке татарстанского минобразования. Региональные СМИ уже сообщают об увольнении начальника отдела образования Тукаевского района. А в прокуратуре обещают дать юридическую оценку действиям школьной администрации и полицейского руководства. Если нарушения будут выявлены, то надзорное ведомство анонсирует какие-то действия в рамках прокурорского надзора.

За время съемок никто не пострадал. За время скандала, по сообщениям СМИ, уже пострадали глава отдела образования. А в МВД страдания еще только обещают. Как сообщила пресс-служба этого ведомства: «Виновные должностные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

//картина дня

Значительное количество военнослужащих Вооруженных сил Украины поддерживает самопровозглашенные республики Донбасса. Об этом заявил освободившийся из киевского плена…

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть которых уже была обнародована ранее. Рейтинг подготовила исследовательская группа ИД «Аргументы недели».

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Сегодня открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первым через Керченский пролив проедет скорый фирменный пассажирский поезд «Таврия», который отправлен…

//новости ан

//новости ан

В Татарстане после учений МВД с участием школьников уволилась начальник районного отдела образования. Министерство лихорадит, проводится служебное расследование…

//новости ан

//новости ан

Родители учеников кадетского класса школы № 21 в Златоусте возмущаются церемонией посвящения, которая прошла в учебном заведении. Спецназ ФСИН показал применение приемов…

//новости ан

//новости ан

Над новым календарем Роскосмоса с полуобнаженными красотками смеются все. Во-первых рисованные ракеты получились на постерах лучше, чем настоящие, а во-вторых, как-то…

//новости ан

Главная тенденция в банковской сфере – сокращение рядового персонала, но увеличение премий для топ-менеджмента. За последние пять лет в крупнейших банках вознаграждения…