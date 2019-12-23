В Казани проверяют антимитинговые учение МВД с «разгоном детей»

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23 декабря 2019, 13:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: МВД республики Татарстан

скриншот youtube-видео со скандальными учениями в школе Тукаевского района Татарстана

Сразу несколько ведомств начали проверку инцидента в одной из школ Тукаевского района Татарстана. Накануне появилось видео отработки действий силовиков по разгону митинга. Статистами на учениях стали школьники.



Поводом для разбирательств стало видео, опубликованное в интернете. Кто-то из школьников из окна класса снял, как на школьном дворе силовики отрабатывают действия по разгону митинга. Роль статистов исполняют ученики той же школы.

Видео тут же получило скандальную известность. Про учения написали несколько региональных СМИ. Это и спровоцировало разбирательства.

Спустя короткое время с официальным заявлением выступило Министерство внутренних дел Татарстана. Пресс-служба пояснила, что в школе проводились тактико-строевые занятия. Инициатором стал глава тукаевской полиции. К учениям были привлечены учащиеся 9 класса.

«Во время занятий действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде», — пояснила пресс-служба ведомства: «Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка. Все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал».

Тем временем появились сообщения о прокурорской проверке, а также о проверке татарстанского минобразования. Региональные СМИ уже сообщают об увольнении начальника отдела образования Тукаевского района. А в прокуратуре обещают дать юридическую оценку действиям школьной администрации и полицейского руководства. Если нарушения будут выявлены, то надзорное ведомство анонсирует какие-то действия в рамках прокурорского надзора.

За время съемок никто не пострадал. За время скандала, по сообщениям СМИ, уже пострадали глава отдела образования. А в МВД страдания еще только обещают. Как сообщила пресс-служба этого ведомства: «Виновные должностные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».