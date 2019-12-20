В СМИ раскрыли личность мужчины, устроившего стрельбу на Лубянке

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20 декабря 2019, 07:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: Анастасия Боровикова, АН

Правоохранители проводят обыски в подмосковном городе Подольске, где проживал предположительный стрелок 39-летний Евгений Манюров. Отмечается, что проверяются как квартира, в которой проживал мужчина, так и та, в которой он был прописан.

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Известно, что мужчина, которой предположительно устроил стрельбу возле здания ФСБ в Москве, имел юридическое образование и занимался собственным бизнесом, а также работал в ЧОП, откуда недавно уволился. Среди увлечений Манюрова было и оружие – несколько лет он занимался спортивной стрельбой. «Женя не служил в армии. Он занимался раньше боксом, рукопашным боем, но это было очень давно в детстве. Стрельбой увлекался, занимался года 3-4, очень любил это дело. Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби», - рассказала мать мужчины.

Тренер подозреваемого признался, что мужчина стрелял плохо. «Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться. Он у нас месяца три прозанимался. Общался нормально, вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном... Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобно», - сообщил он.