Опубликовано видео с затонувшими в Севастополе плавдоком и подлодкой

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15 декабря 2019, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести Севастополь

фото: pixabay.com

СМИ опубликовали видео с места затонувших в Южной бухте Севастополя плавучего дока ПД-16 и подлодки Б-380. Отмечается, что инцидент произошел минувшей ночью.

На кадрах видно, как одна из стенок списанного дока и находившаяся в нем списанная подлодка частично всплыли. Отмечается, что оба плавучих средства подлежат утилизации.

Известно, что причиной затопления стало техническое состояние дока, который был принят в эксплуатацию еще в 1941 году.

Ранее сообщалось, что плавучий док ПД-16 затонул вместе с подводной лодкой Б-380, которая находилась в нем. Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали.