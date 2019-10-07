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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Подозреваемый объяснил, за что лишил жизни студентку в Домодедово

, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Подозреваемый объяснил, за что лишил жизни студентку в Домодедово
фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово сознался в совершении преступления и объяснил, почему сделал это. Информацию предоставили в областном следственном управлении Следственного комитета РФ.
 
Официальный представитель ведомства Ольга Врадий отметила, что злоумышленник совершил убийство девушки из-за личных неприязненных отношений, которые внезапно возникли у него в ходе ссоры. Подозреваемый является экс-супругом сестры убитой студентки, сообщает РЕН ТВ.
 
Ранее в частном доме в Домодедово было найдено тело 17-летней девушки с множественными ранами. Преступник ничего не украл, хотя в помещении хранились наличные деньги и ценности.
ЕТ

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