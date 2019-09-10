Ребенка довела до слез социальная несправедливость в столовой одной из школ Уфы

Ученика второго класса одной из школ Уфы до слез довела социальная несправедливость в столовой учебного заведения. Подчеркивается, что дети-льготники и обычные ребята получают неравноценное питание.

Мать ребенка заявила, что к ней пришел сын и сообщил, что ему и еще двум ученикам дали макароны с колбасой, а всем остальным предложили котлету, гречку и конфету. Как сообщает портал ProUfa.ru, от обиды школьник расплакался прямо в столовой.

Расстроенная родительница отправилась к учительнице, чтобы выяснить подробности случившегося. Педагог призналась, что сама хотела плакать, когда одним детям давала сладости, а другим нет. Она заявила, что в этом году в школах Уфы льготное питание действительно существенно отличается от обычного. По словам учительницы, вероятно, в будущем детей-льготников будут пересаживать за отдельный стол.

Интернет-издание уточняет, что субсидируемые властями обеды стоят 45 рублей, а обычное питание обходится в 60 рублей.