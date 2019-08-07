В Ставропольском крае мать пропавшей девочки подожгла сотрудницу полиции

На Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подожгла инспектора по делам несовершеннолетних. Об этом сегодня сообщает следственное управление СК РФ по краю.

Как отмечается, в Невинномысске инспектор полиции прибыла в дом 7-летней девочки, которая пропала без вести. Мать ребенка не захотела разговаривать с инспектором, облила ее горючей жидкостью и подожгла.

Другие сотрудники полиции вовремя потушили пострадавшую. Серьезных травм удалось избежать. На женщину возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемая пройдет полное психиатрическое обследование.

В этот же день, отметили отрудники управления Следственного комитета РФ, была найдена и якобы пропавшая девочка, которая, как выяснилось, все это время просто находилась в гостях у своей бабушки.