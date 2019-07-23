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По факту пожара в лагере Хабаровского края заведено два уголовных дела

23 июля 2019, 11:08 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

По факту пожара в лагере Хабаровского края заведено два уголовных дела

Следственный комитет Хабаровского края расследует уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей о причинении смерти по неосторожности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, что трагедия произошла 23 июля в детском лагере на территории туристического комплекса. Выгорел палаточный лагерь, в котором отдыхали дети. Одна девочка погибла. Три ребенка доставлены в больницу.

Расследованием занимается отдел особо важных дел. На месте происшествия работает оперативная группа. Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал собрал совещание, на котором присутствовали представители МЧС, Роспотребнадзора и прокуратуры. Собравшиеся пытались установить, кто дал разрешение на организацию палаточного лагеря.

Расследование уголовного дела взято под контроль регионального правительства.

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