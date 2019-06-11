СК возбудил уголовное дело после гибели людей на танкере в Махачкале
11 июня 2019, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после пожара на российском танкере в Махачкале.
Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ведомства: "Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - отмечается в сообщении.
Напомним, как ранее писали "Аргументы недели", в Махачкалинском порту на одном из танкеров в момент перекачки нефтепродуктов произошел хлопок. В результате три моряка погибли, еще пятеро пострадали.