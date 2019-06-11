В результате взрыва на танкере в Махачкале могут быть погибшие, несколько человек ранены
11 июня 2019, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]
Взрыв во вторник утром прогремел в Махачкале в морском порту, на танкере в машинном отделении. По предварительным данным, могут быть погибшие. Несколько человек в результате инцидента ранены. Выясняется судьба троих человек.
Взрыв произошел в машинном отделении во время перекачки нефти с танкера, - сообщает "СП". После взрыва начался пожар. Ему присвоен повышенный ранг сложности.
По данным РИА Новости, пострадали пять человек. Из них госпитализированы трое. Один находится в травматологии, а двое — в ожоговом отделении. РЕН-ТВ передает о гибели троих человек.
По данным МЧС, в 04:38 оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошёл хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. В настоящий момент идет сильное задымление машинного отделения. Для охлаждения емкости с нефтепродуктами проводится проливка. Угрозы розлива нефтепродуктов в море нет. Имеются пострадавшие, которые каретами скорой медицинской помощи доставлены в ожоговый центр города Махачкалы.