Дочь вице-мэра Москвы Бирюкова стала участницей ДТП

Иномарка, за рулем которой находилась дочь вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, столкнулась с мотоциклом, ДТП произошло у дома 16 на улице Житная у здания МВД России.

Оба участника ДТП, и дочь Петра Бирюкова, и мотоциклист, утверждают, что ехали на разрешающий сигнал светофора, передает РИА Новости.