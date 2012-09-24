Застрелился заместитель командира МУ МВД России «Одинцовское»

23 сентября около 18:30 заместитель командира МУ МВД России «Одинцовское» прибыл на службу с целью негласной проверки несения нарядами службы в ночное время, в 20:45 сослуживцы обнаружили тело застрелившегося полицейского.

В 20:00 сослуживцы погибшего сотрудника полиции вышли из кабинета для проведения инструктажа, вернувшись в 20:45 они обнаружили в кабинете тело 31-летнего заместителя командира, сообщил «Аргументам недели» руководитель пресс-службы главка полиции Подмосковья полковник Евгений Гильдеев.

По предварительному заключению медиков, на момент смерти погибший был трезв, причиной трагедии стали сложные отношения в семье, уточнил Евгений Гильдеев.