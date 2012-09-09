Керченская милиция объявила в розыск автостопщика из России Юрия Полынцева

В Украине 23-летний автостопщик россиянин Юрий Полынцев, которого активно искали в социальных сетях, теперь официально признан без вести пропавшим, передают в воскресенье «Аргументы недели-Крым».

Как выяснилось, молодой человек прописан в городе Майкоп (Республика Адыгея). Информация о районе, где пропал 23-летний Полынцев, в социальных сетях была противоречивой: «сказал, что под Киевом (по другим данным, под Керчью), после этого его телефон не работал и с ним никто не контактировал», - писали знакомые пропавшего.

Теперь керченская милиция официально подтвердила, что Юрий побывал в Керчи:

«Керченским ГУ ГУ МВД в АРК разыскивается без вести пропавший гражданин Российской Федерации Полынцев Юрий Александрович, 22.02.1989 г.р., уроженец п. Победа, Майкопского района, Краснодарского края, зарегистрированный по адресу Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. М. Горького д. 269, который 25.07.2012 г. находясь в г. Керчь, перестал о себе сообщать и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», - говорится в милицейской сводке.

По информации правоохранителей, пропавший - худощавого телосложения, рост 185 см, волосы темно-русые, глаза голубые, на правой руке после открытого перелома на запястье шрам размером 1х1 см, на правом бедре с внутренней стороны шрам размером 2х2 см, страдает заболеванием атипичный дерматит.

Был одет в футболку бежевого цвета, шорты, белые кроссовки «Адидас», при себе имел рюкзак черного цвета.

Готовых помочь следствию просят позвонить по телефонам: (06561) 6-11-93; 2-03-43; 2-50-63, или обратиться по адресу: Керчь, улица Ленина, 8.