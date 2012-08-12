Начата проверка обстоятельств пожара в Москве, где погибли двое детей

В Москве проводится доследственная проверка по факту пожара в деревне Лапшинка, в результате которого погибли двое малолетних детей: 6-летний мальчик и 3-летняя девочка, ранее сообщалось о трех погибших детях.

Пожар произошел ночью в воскресенье в жилом доме в деревне Лапшинка Москвы, в ходе разборов завалов обнаружены тела двух детей – 6-летнего мальчика и 3-летней девочки, ранее сообщалось о трех погибших детях

Следственными органами Следственного комитета по городу Москве проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем старшего брата погибших детей, мальчик после возгорания попытался самостоятельно потушить огонь, но не смог и убежал.