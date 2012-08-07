В пригороде Нальчика ликвидированы боевики

В пригороде Нальчика уничтожены двое боевиков, сообщается, что преступники открыли стрельбу из автоматов по сотрудникам правоохранительных органов, ответным огнем боевики были нейтрализованы.

Личности уничтоженных боевиков установлены, ими оказались Хусей Гузиев, 1984 г.р., и Юрий Ахкобеков, 1983 г.р.

С места происшествия изъято оружие членов НВФ - два автомата с четырьмя снаряженными магазинами, пистолет с глушителем, две гранаты, а также самодельное взрывное устройство мощностью около 15 кг в тротиловом эквиваленте.