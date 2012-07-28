ДТП с участием трех автомобилей, троллейбуса и трактора произошло в Москве

ДТП произошло на севере Москвы утром в субботу, авария произошла в районе дома номер 62 по Ленинградскому проспекту. Столкнулись три автомобиля, трактор и троллейбус, устанавливается виновник и причина ДТП.

После столкновения один легковой автомобиль и трактор перевернулись, пострадал один человек, он госпитализирован с травмами.Виновника ДТП установит дознание.