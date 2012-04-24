//Происшествия

24 апреля 2012, 10:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве вандалы осквернили памятник Ленину на улице Климашкина. Злоумышленники в ночь с 22 на 23 апреля изрисовали красной краской и написали на нем "Людоед, гад, предатель".

Надписи вандалов пришлось удалять сотрудникам ЖКХ. Напомним, 22 апреля была 142-я годовщина со дня рождения вождя Октябрьской революции 1917 года Владимира Ленина.

По данным правоохранительных органов, по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.