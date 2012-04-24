В Москве вандалы написали на памятнике Ленину "Людоед, гад, предатель"
24 апреля 2012, 10:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве вандалы осквернили памятник Ленину на улице Климашкина. Злоумышленники в ночь с 22 на 23 апреля изрисовали красной краской и написали на нем "Людоед, гад, предатель".
Надписи вандалов пришлось удалять сотрудникам ЖКХ. Напомним, 22 апреля была 142-я годовщина со дня рождения вождя Октябрьской революции 1917 года Владимира Ленина.
По данным правоохранительных органов, по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИЧ