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23 апреля 2012, 18:44 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В понедельник вечером в Москве движение поездов прервано на Сокольнический линии метрополитена по техническим причинам. Очевидцы сообщили, что с 18.13 было приостановлено движение поездов на станции "Парк культуры".

Поезд, следовавший со станции "Парк культуры" в сторону станции "Кропоткинская", остановился на въезде в тоннель. На платформе скопилось большое число людей.

В столице в час "пик" наблюдаются значительные пробки в центре столицы.