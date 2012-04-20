Приостановлено движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро

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20 апреля 2012, 09:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Остановка движения поездов метро произошла в пятничный час-пик в Москве на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена из-за задымления, сообщили в пресс-службе метро в пятницу.





В в 7.55 на станции метро "Полежаевская" обнаружено задымление в вагоне состава, двигавшегося в сторону центра, пассажиров высадили на станции, а задымление прекратилось само собой.

В целях безопасности состав был убран с линии и уже в 8.06 движение было восстановлено.