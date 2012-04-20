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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Приостановлено движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро

20 апреля 2012, 09:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Остановка движения поездов метро произошла в пятничный час-пик в Москве на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена из-за задымления, сообщили в пресс-службе метро в пятницу.

В в 7.55 на станции метро "Полежаевская" обнаружено задымление в вагоне состава, двигавшегося в сторону центра, пассажиров высадили на станции, а  задымление прекратилось само собой.
В целях безопасности состав был убран с линии и уже в 8.06 движение было восстановлено.
ЕП