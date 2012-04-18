Триллер о взбесившемся эскалаторе в московской подземке обнародован

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18 апреля 2012, 20:00 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр с камеры видеонаблюдения в метро

В среду опубликована запись камер наблюдения московского метрополитена, зафиксировавшая нашумевшую аварию в московской подземке, когда в воскресенье утром сломался эскалатор на станции "Комсомольская-кольцевая".

Сначала движущаяся лестница заметно ускорилась, а потом внезапно остановилась. На видео, снятом камерами наблюдения, зафиксировано, как люди падали друг на друга - причём некоторые оказались аж за перилами.

По всей видимости, от страха провалиться во внутренние механизмы, пассажиры выпрыгивали на балюстраду с лампами. "АН" писали, что причиной ЧП стало то, что рабочие, ремонтирующие эскалатор, собирая его обратно, забыли установить важную деталь.

Станция "Комсомольская" - одна из самых загруженных в столичном метро. Эскалаторы к выходу у Ленинградского и Ярославского вокзалов. Утро выходного дня, чуть менее многолюдно, чем в будни. Вдруг в какой-то момент лента, работающая на спуск, резко ускоряется вниз. Люди хватаются руками за поручни, однако удержаться не получается.

Сергей Потапов в тот день ехал к своей любимой. Он добрался до Ярославского вокзала на электричке, а дальше пересел на метро.

"Эскалатор ни с того ни с сего начал разгоняться. Народ уже в этот момент начал падать. Я был в самом верху, оказался по центру, когда он резко тормознул, тогда все упали, в том числе и я", - рассказал пострадавший Сергей Потапов, передает Первый канал.

Сильнее всего пострадали те, кто находился внизу - на них стали падать другие пассажиры метро. Кто-то хватается за лампы, пытается вылезти на балюстраду. В этот момент соседний эскалатор уже остановлен, многие бросаются на помощь.

"Я почувствовал скорость эскалатора. Назад слегка начало отбрасывать, но стоял на ногах. Резкое торможение и начал падать. Сильно не скатился благодаря поручню. В этот момент почувствовал боль", - говорит пострадавший Сергей Потапов.

У Сергея Потапова - серьезная травма ноги. Всего серьёзно пострадали 9 человек, двое до сих пор больнице. Ушибы, переломы, ссадины. У одной женщины - перелом позвоночника.

Следователи сейчас изъяли все документы, идет техническая экспертиза. Уже ясно, кто из сотрудников должен будет ответить за случившееся. Когда специалисты представят свои выводы, будет решен вопрос, касающийся возбуждения уголовного дела. Что касается пострадавших, то в метрополитене говорят, люди получат компенсации.

"Метрополитен застрахован. Все выплаты будет осуществлять страховая компания, которая будет соответственно размер этих выплат исчислять из степени вреда, причиненного этим людям", - сообщил заместитель начальника пресс-службы метрополитена Павел Сухарников.

"АН" писали, что авария эскалатора произошла по вине ремонтников. Специалисты выяснили, что рабочие забыли установить "зубчатую соединительную муфту" между двумя редукторами, которые приводят в движение весь механизм.

Накануне Генпрокуратура России сообщила в общих чертах о том, что нарушения при ремонте эскалатора, который длился три месяца, привели к внезапной остановке эскалатора. Проверку ЧП на "Комсомольской", в результате которого, в воскресенье травмированы 10 человек, ведет прокуратура Московского метрополитена.

Напомним, в результате инцидента утром 15 апреля, тяжело пострадали 10 человек — трое из них до сих пор в больнице. На выходе со станции "Комсомольская"-кольцевая эскалатор, работающий на спуск ни с того ни с сего понесся.

В столичном метро - более 500 эскалаторов. Наиболее серьезное ЧП было в феврале 1982 года. Тогда на станции "Авиамоторная" сорвался поручень. Лента стала разгоняться, а тормоза не сработали. Ни рабочий, ни аварийный. Тогда из-за давки погибли 8 человек, 30 получили ранения.