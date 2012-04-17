На месте обрушения здания на юге Москвы продолжается разбор завалов

//Происшествия

17 апреля 2012, 10:27 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

На месте обрушения строящегося семиэтажного здания на юге Москвы сотрудники МЧС продолжают разбор завалов, судьба пятерых человек пока неизвестна, 11 человек удалось спасти, один человек погиб. Состояние спасенных оценивается врачами, как тяжелое.

Обрушение здания на Проектируемом проезде произошло в ночь на 17 апреля на территории опытно-экспериментального завода «Грейфер».





Следователи принимают меры к изъятию документации, связанной с проведением на объекте подрядными организациями и организацией-застройщиком строительных работ. Следственно-оперативная группа ГСУ СК России по Москве, работающая на месте обрушения здания, устанавливает собсвтенника, генерального подрядчика и застройщика здания. По факту обрушения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ.