"Взбесившийся" эскалатор в Москве: рабочие забыли поставить муфту (ВИДЕО)

//Происшествия

17 апреля 2012, 01:08 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru

Авария эскалатора на станции метро "Комсомольская", в результате которой пострадали 10 человек, произошла из-за нарушения технологии ремонта. Специалисты выяснили, что во время капремонта рабочие забыли установить "зубчатую соединительную муфту" между двумя редукторами, которые приводят в движение весь механизм.

К такому выводу пришла сформированная руководством метрополитена комиссия, которая занималась расследованием происшествия.

"АН" писали, что сегодня Генпрокуратура России сообщила в общих чертах о том, что нарушения при ремонте эскалатора, который длился три месяца, привели к внезапной остановке эскалатора. Проверку ЧП на "Комсомольской", в результате которого, в воскресенье травмированы 10 человек, ведет прокуратура Московского метрополитена.

Напомним, в результате поломки, случившейся утром 15 апреля, пострадали 10 человек — трое из них сейчас в больнице. На выходе со станции "Комсомольская"-кольцевая лестница, идущая вниз, ни с того ни с сего понеслась. Дежурный по эскалатору пыталась отключить механизм, но защита не сработала.

Эскалатор начал быстрее ехать, и все начали падать. А потом затормозил. И люди продолжали падать.

Когда эскалатор летел вниз, чтобы устоять на ногах, многие хватались за поручни. Но потом поручни резко остановились, а ступени нет. Когда резко затормозило и само полотно, устоять на ногах не смог никто. Люди кубарем выкатывались в вестибюль.

В основном у пострадавших ушибы и переломы. Самая серьезная травма у сорокалетней жительницы подмосковных Бронниц: сотрясение мозга и перелом позвоночника. По официальной информации метрополитена, пострадали десять человек, трое — в больнице.

Даже опытные работники московского метрополитена не понимали, с чего эскалатор переключился на с скоростной режим, и почему не сработала автоматика.

Экстренно созванная специальная комиссия выясняет причины. Ведь выход со станции "Комсомольская" частично закрыт на ремонт с 9 апреля: из трех эскалаторов работало два — утром на спуск, вечером на подъем. Представители Следственного комитета считают, что сбой в работе одного эскалатора вызван плановым ремонтом соседнего.

Специалисты выяснили, что во время капитального ремонта рабочие забыли установить "зубчатую соединительную муфту" между двумя редукторами, которые приводят в движение весь механизм.

Из-за этого, когда эскалатор остановился в первый раз, произошел срыв деталей, и полотно устремилось вниз под собственной тяжестью.

"Комиссия, которая работала вчера, установила, — авария произошла из-за нарушения технологии ремонта. В данный момент эскалатор работает в штатном режиме. Всем пострадавшим будут сделаны страховые выплаты, которые будут определяться в зависимости от причинения здоровья", — сделал заявление заместитель руководителя пресс-службы Московского метрополитена Павел Сухарников, передают "Вести".

Технические проблемы в работе московского метрополитена бывают часто, но с таким количеством пострадавших — последний раз 30 лет назад. Современная авария только по счастливой случайности обошлась без жертв. "Взбесившийся" эскалатор после непродолжительной паузы запустили вновь.