Мужчина пытался совершить кражу банкомата из помещения банка

Сотрудниками Отдела вневедомственной охраны города Химки задержан 34-летний гражданин Респ. Армения, имеющий временную регистрацию в Москве и пытавшийся украсть банкомат из помещения банка.

На момент хищения в банкомате находилось около 3 800 000 рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная в особо крупном размере, Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.