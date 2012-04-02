В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета АТР-72

2 апреля в 7 часов 40 минут из аэропорта города Тюмени в Сургут вылетел самолет АТР-72 авиакомпании «Utair». На борту самолета, по данным СК РФ, находилось 39 пассажиров и 4 члена экипажа.

Официальный представитель Следственного Комитета России Владимир Маркин сообщил, что Через несколько минут после взлета самолет пропал с экрана радаров, а экипаж не вышел на связь с диспетчером: самолет АТР-72 потерпел крушение примерно в 3-5 километрах от взлетно-посадочной полосы в районе деревни Горьковка.

Владимир Маркин уточнил, что Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи и криминалисты Уральского следственного управления на транспорте проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства крушения самолета.