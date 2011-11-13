Авария на Запорожской АЭС, остановлен ещё один энергоблок

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13 ноября 2011, 14:14 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Фото с сайта atomnews.info

В Укранине на Запорожской АЭС накануне вновь произошла аварийная остановка второго энергоблока. Он был отключен от сети в результате обнаружения неисправности в цепях автоматики энергоблока.

Нарушений пределов и норм безопасности, по данным представителей информационного центра ЗАЭС, удалось избежать, и радиационный фон на промышленной площадке и в санитарно-защитной зоне Запорожской АЭС соответствует природному радиационному фону данной местности, сообщает РИА Новости.

На данный момент на крупнейшей в Европе атомной станции в работе находятся четыре из шести энергоблоков ВВЭР-1000, несущие суммарную нагрузку в 4 010 мегаватт. Кроме остановленного второго не работает пятый энергоблок, который уже полтора месяца находится в плановом среднем ремонте.

Напомним, второй энергоблок Запорожской АЭС уже отключался аварийно в мае.