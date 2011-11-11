В Подмосковье убита женщина и ее годовалый малыш

10 ноября в лесополосе посёлка Поведники Мытищенского района обнаружены тела 28-летней жительницы Мытищ с признаками удушения и её годовалого сына с гематомой в области головы, сообщил Аргументам.ру официальный представитель ГУ МВД по Московской области полковник полиции Евгений Гильдеев.

По факту двойного убийства следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления.