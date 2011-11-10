Роскосмос получил данные с «Фобос-Грунта»

Минувшей ночью специалисты Роскосмоса предприняли первую попытку восстановить контроль за движением межпланетной станции «Фобос-Грунт». С космического аппарата была получена телеметрическая информация.



Расшифровав данные, специалисты смогут установить причину неполадок, передает Вести.ру. Сутки назад «Фобос-Грунт» стартовал с Байконура. Однако космический аппарат не смог выйти на орбиту полета на Марс. Не сработала двигательная установка. Эксперты НАСА предупреждают, что если специалистам Роскосмоса не удастся восстановить контроль за движением станции и она сойдет с орбиты. «Фобос-Грунт» может стать наиболее опасным космическим аппаратом из всех, когда-либо рухнувших на Землю, поскольку на его борту находится несколько тонн высокотоксичного топлива.