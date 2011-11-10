ГУ МВД: За минувшие сутки в Московской области без вести пропали девять человек

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области за 9 ноября в регионе зарегистрировано 1602 преступления и сообщения о них, из которых раскрыто – 1387.

Зарегистрировано, в частности, 16 грабежей - 6 расктыты, 159 краж - "по горячим следам" раскрыты 52.

На дорогах Подмосковья в среду произошло 21 ДТП, в авариях погибл один человек и пострадали 29.

Девять граждан за минувшие сутки пропали без вести, уточнили в ГУ МВД по Московской области.