Самолет рейсом "Донецк-Хургада", вылетевший из аэропорта Донецка в 4.35, совершил аварийную посадку в аэропорту Донецка.

Самолет вылетел в порт назначения, но через полтора часа вернулся, при аварийной посадке никто не пострадал. По данным пассажиров самолета, во время полета произошла разгерметизация, поэтому самолет вернулся в аэропорт вылета.

По последним данным, вылет рейса перенесен на 21.00 по местному времени.