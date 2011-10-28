В Москве потушен пожар в жилом доме в Большом Левшинском переулке

Пожар, возникший утром в пятницу в жилом доме в Большом Левшинском переулке, потушен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, площадь составила 70 кв. метров, в огне погиб человек.

Сотрудниками МЧС в ходе тушения пожара были спасены 12 человек, четверо из них госпитализированы.

В настоящее время внутри дома работают инспекторы Госпожнадзора, которые должны установить причины возгорания.