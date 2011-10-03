В Москве в аэропорту "Шереметьево" сегодня задерживаются на время от 45мин до 7 часов рейсы авиакомпании "Авианова".

На сайте аэропорта сообщается, что рейс в Курган, который по расписанию должен был отправиться в 01:40 мск, вылетел в 7:37 утра, в Астрахань - в 8:40 (по расписанию - 5:30). Уфимский рейс задержался менее чем на полтора часа и вылетел в 6:59 мск.

Всего на 45 минут позже расписания отправился рейс в Калининград. Пассажиры ждали вылета в Сочи три с половиной часа. В Ульяновск самолет "Авиановы" должен вылететь лишь в 18:00 - на 6 часов 20 минут позже, чем по расписанию. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку сообщений ряда СМИ о прекращении полетов компании "Авианова", передает Интерфакс.

По данным ММТП, отменен пока только один рейс "Авиановы". Перевозчик намерен выполнить все обязательства перед пассажирами, для чего"Авианова" договорилась с другими авиакомпаниями. СМИ передали, что "Авианова" подтвердила наличие "тяжелейшего кризиса ликвидности". Представитель перевозчика Константин Тетерин посоветовал пассажирам перебронировать билеты на самолеты других компаний и пообещал, что компания выполнит все обязательства. По его словам, сложности с финансированием появились из-за отказа одного из акционеров - Indigo Partners, владеющего 49 % акций - перечислить деньги.