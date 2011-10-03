На востоке Москвы в крупном ДТП пострадали дети

Крупное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на востоке Москвы в районе дома № 4 по Измайловскому проезду, в результате чего пострадали дети.



В правоохранительных органах Москвы сообщили, что накануне в столице столкнулись на перекрестке сразу три автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, среди пострадавших - трое детей. В настоящее время все пострадавшие госпитализированы и находятся в клиниках столицы.



