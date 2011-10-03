За выходные дни в Подмосковье в ДТП погибли 10 человек

По данным ГУ МВД России по Московской области за 1 и 2 октября в регионе зарегистрировано 1588 преступлений и сообщений о них, из которых раскрыто – 1241.

Зарегистрировано, в частности, одной убийство - оно раскрыто, 14 грабежей - раскрыты 4, 238 краж - раскрыты 69.

На дорогах Подмосковья за выходные дни произошло 86 ДТП, из них погибло 10 и пострадало 120 человек. 14 граждан за минувшие выходные пропали без вести.